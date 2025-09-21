Поиск

Истребители ФРГ и Швеции сопроводили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Германии и Швеции поднимались в воздух для сопровождения российского разведывательного самолета над Балтийским морем, сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на немецких и шведских военных.

"Сегодня шведские истребители JAS 39 Gripen и немецкие Eurofighters были подняты в воздух над южной частью Балтийского моря, чтобы идентифицировать и проследить за полетом российского разведывательного самолета Ил-20 в международном воздушном пространстве", - приводит агентство заявление шведских ВВС.

В ВВС Германии со своей стороны отметили, что первыми для сопровождения поднялись немецкие военные, которые затем передали наблюдение шведским коллегам.

Агентство отмечает, что эти действия произошли на фоне повышенной готовности НАТО после того, как 19 сентября генеральный штаб сил обороны Эстонии сообщил, что три российских истребителя нарушили эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло. Минобороны России тогда заявило, что три российских истребителя МиГ-31 совершили в пятницу плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен согласно международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было.

