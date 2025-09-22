Трамп обсудит с лидерами арабских стран ситуацию в секторе Газа

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может встретиться 23 сентября с группой лидеров арабских государств на полях саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Axios со ссылкой на двух арабских чиновников.

По их словам, на встречу приглашены лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, а также Турции.

Собеседники Axios полагают, что лидеры арабских и мусульманских стран попросят Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и содействовать завершению конфликта в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что 29 сентября Трамп примет Нетаньяху в Белом доме.

Источники Axios также сообщили, что Трамп планирует провести позже 23 сентября отдельную встречу с лидерами нескольких стран Персидского залива - Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Омана, Бахрейна и Кувейта. Предполагается, что ключевой темой встречи станут опасения этих стран насчет повторения израильских ударов по их территории.