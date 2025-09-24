Сийярто заявил, что Венгрия продолжит сотрудничать с РФ в сфере энергетики

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Я подчеркнул, что Венгрия уважает тот факт, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов. И мы настроены продолжать это сотрудничество", - заявил Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Наш национальный интерес заключается в том, чтобы мы могли получать надежные поставки энергоресурсов. Откровенно говоря, без российских нефти и газа это невозможно. И это не имеет никакого отношения к политике или идеологии. Поставки энергоресурсов очень практический вопрос. Дело в географии, в той инфраструктуре, которая есть. Если поставки из России прекратятся, то того, что поступает по трубопроводу из Хорватии нам просто будет недостаточно, даже пропускная способность этого трубопровода недостаточно высока", - прокомментировал венгерский министр планы Еврокомиссии представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти.

По его словам, на встрече с Лавровым также обсуждался конфликт на Украине. "Венгрия уже на протяжении слишком долгого времени сталкивается с последствиями этого конфликта", - сказал Сийярто.