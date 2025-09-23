Трамп не исключил, что обсудит с Орбаном вопрос о прекращении закупок нефти РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос о прекращении покупки нефти из РФ, после чего Будапешт может прекратить делать это.

"Он мой друг, и я пока что не говорил с ним об этом. Но у меня есть ощущение, что, если я поговорю с ним, то он прекратит (покупать нефть из РФ - ИФ). Думаю, что я это сделаю", - заявил Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник на "полях" ГА ООН.

Американский президент отвечал на просьбу журналиста прокомментировать заявления властей Венгрии о невозможности отказаться от покупки нефти у РФ.