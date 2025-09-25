Поиск

Еврокомиссия намерена запретить гражданам ЕС инвестировать в российский туризм

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Проект 19-го пакета санкций ЕС предполагает запрет инвестиций в туризм в РФ для граждан стран Союза, сообщает в четверг портал EUobserver.

"Следует запретить оказание услуг, непосредственно связанных с туризмом в России", - говорится в документе, оказавшемся в распоряжении портала.

Поводом к принятию данной меры в проекте называется "ситуация повышенного риска задержаний, арестов граждан ЕС и ограниченного доступа к консульской помощи для лиц с двойным гражданством".

Целью решения обозначается "ослабление прибыли РФ от данного вида услуг".

По данным EUobserver, ЕК к концу 2025 года планирует обнародовать некую "новую стратегию" в отношении российских граждан, намеренных посетить страны Евросоюза.

Портал Euractiv ранее сообщал со ссылкой на источники, что ряд европейских стран в рамках очередного пакета санкций против РФ предлагает полностью запретить въезд российским туристам.

Отмечалось, что для принятия этой меры потребуется квалифицированное большинство голосов стран-членов ЕС.

Кроме того, согласно изданию, отдельно в рамках предложений по 19-му пакету санкций обсуждается введение общих для всех стран ЕС правил для выдачи виз, тогда как в настоящее время каждая страна-член блока может самостоятельно решать этот вопрос.

Вместе с тем, в ЕС ведутся обсуждения другой инициативы - "ограничений передвижения российских дипломатов, которые уже имеют шенгенскую визу и находятся в ЕС".

