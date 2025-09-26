Египет ведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС малой мощности

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Египет ведет переговоры с "Росатомом" о возможном строительстве в стране АЭС малой мощности, будет принимать решение исходя из своих потребностей, сказал "Интерфаксу" министр электроэнергетики Египта Махмуд Эсмат в кулуарах World Atomic Week.

"Мы сейчас действительно ведем переговоры для того, чтобы познакомиться со всеми возможностями "Росатома" по производству подобных реакторов. Как только мы получим всю информацию, мы приступим к следующему этапу для определения мощности в соответствии с потребностями Египта", - сказал Эсмат.

На данный момент "Росатом" ведет в Египте строительство АЭС большой мощности. Проект строительства АЭС "Эль-Дабаа" предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

"Росатом" рассчитывает перейти к физпуску на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте в 2027 г., говорил ранее гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.