ЦИК Молдавии снял партию "Великая Молдова" с парламентских выборов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Молдавии исключила партию Moldova Mare ("Великая Молдова") из предвыборной гонки по парламентским выборам. Решение было принято в пятницу поздно вечером - последний день избирательной кампании перед днем тишины.

"Партию "Moldova Mare" во главе с бывшим прокурором Викторией Фуртунэ исключили из предвыборной гонки из-за подозрений в незаконном финансировании и подкупе избирателей", - сообщил Центризбирком.

Решение принято после трехчасового обсуждения. ЦИК рассмотрел жалобы Европейской социал-демократической партии, а также уведомления полиции, Национального центра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности. Согласно представленным материалам, партию Moldova Mare обвинили в незаконном финансировании, подкупе избирателей, связях с организованными преступными группировками и предпринимателем Иланом Шором.

Представляя доклад по этому делу, заместитель председателя ЦИК Павел Поcтикэ отметил, что у партии обнаружены крупные суммы денег, которые не отражены в финансовых отчетах.

Комиссия приняла решение о снятии партии Moldova Mare с выборов. Центризбирком также обратился в министерство юстиции с запросом о запрете или ограничении деятельности партии как угрозы для государственной безопасности.

Лидер партии Виктория Фуртунэ отвергла все обвинения, заявив, что оспорит решение ЦИК в суде.

В субботу в Молдавии - день тишины. В воскресенье состоятся парламентские выборы, в ходе которых предстоит избрать 101 депутата на следующие четыре года. После исключения партии Moldova Mare в избирательном списке останется 21 конкурент - 14 партий, три блока и четыре независимых кандидата. Напротив партии Moldova Mare в избирательном бюллетене будет проставлен штамп "Retras" (Выбыл).

Молдавия
