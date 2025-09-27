Лавров заявил об обеспокоенности РФ военной активностью США у берегов Венесуэлы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия обеспокоена военной активностью США близ территориальных вод Венесуэлы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, безусловно, очень встревожены тем, что американцы сейчас организовали в международных пока водах, но вокруг территориальных вод Венесуэлы", - сказал он на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров также отметил, что Москва "солидарна и с народом, и с правительством Венесуэлы".

"Они имеют полное право определять свой политический, экономический курсы и социальный путь. И мы считаем, что вмешиваться во внутренние дела недопустимо так же, как и во внутренние дела любой другой страны", - подчеркнул министр.