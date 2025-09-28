Поиск

Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в войсках, направленных Трампом

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мэр американского Портленда (штат Орегон) Кит Уилсон заявил, что обстановка в городе не требует того, чтобы федеральное правительство направляло туда войска для наведения порядка.

"Президент (США Дональд - ИФ) Трамп направил "все необходимые войска" в Портленд, штат Орегон. Количество необходимых войск равно нулю, как в Портленде, так и в любом другом американском городе", - говорится в заявлении Уилсона на официальном сайте городской мэрии.

Он отметил, что "у нашей нации долгая память об актах угнетения, и президент не увидит здесь беззакония или насилия, если только сам не планирует их совершить".

По словам мэра, было бы лучше, если бы федеральное правительство направило в Портленд инженеров, учителей "вместо короткой, дорогостоящей и бесплодной демонстрации силы".

Трамп заявил в субботу, что направит войска в Портленд для защиты иммиграционных и таможенных служб.

"По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я поручаю военному министру Питу Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты разрушенного войной Портленда и наших объектов иммиграционного контроля, находящихся в осаде "Антифа" и других местных террористов", - написал американский президент в соцсети Truth Social.

Он добавил: "Я также разрешаю применить всю силу, если это необходимо".

Ранее Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" внутренней террористической организацией.

Согласно указу, "Антифа" - "милитаристская анархистская организация, призывающая к свержению правительства США, правоохранительных органов и правовой системы, использующая для достижения этих целей незаконные методы, включая насилие и терроризм".

Документ предписывает федеральному правительству "расследовать, пресекать и устранять" все операции организации, а также источники их финансирования.

США Трамп Орегон Портленд
