ВВП Великобритании во II квартале вырос на 0,3%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании во втором квартале 2025 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Национального статистического управления (ONS).

Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Таким образом, темпы подъема ВВП замедлились по сравнению с 0,7% в первом квартале.

В сфере услуг в апреле-июне был зафиксирован рост на 0,4%, в строительном секторе - на 1%, в то время как производственная отрасль сократилась на 0,8%.

Потребительские расходы увеличились на 0,1%, государственные затраты - на 1,3%. Капиталовложения бизнеса выросли на 0,5% (ранее сообщалось о сокращении на 1,1%).

Экспорт снизился на 0,2% (спад зафиксирован по итогам третьего квартала подряд), импорт не изменился.

Рост британского ВВП во втором квартале составил 1,4% относительно того же периода прошлого года. Предварительно сообщалось о повышении на 1,2%.