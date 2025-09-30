Тайфун "Буалой" во Вьетнаме унес жизни 19 человек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 19 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Буалой", еще 13 пропали без вести, сообщает во вторник издание VnExpress.

Из числящихся пропавшими без вести 12 человек - рыбаки.

"Буалой" вызвал наводнения, оползни и торнадо в северной и центральной частях страны. Из-за сильных ветров было повреждено свыше 104 тыс. домов. Ливни и штормовой прилив нанесли урон плантациям (9,4 тыс. га). Тайфун также повалил более 3, 4 тыс. электрических столбов и около 13 тыс. деревьев.

Кроме того, непогода привела к отмене 42 авиарейсов и задержке 51 рейса.

"Буалой" достиг провинции Хатинь в центральном Вьетнаме в ночь на понедельник.

На прошлой неделе "Буалой" привел к гибели 11 человек на Филиппинах и четырех человек в Таиланде.