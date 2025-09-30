Поиск

Тайфун "Буалой" во Вьетнаме унес жизни 19 человек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 19 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Буалой", еще 13 пропали без вести, сообщает во вторник издание VnExpress.

Из числящихся пропавшими без вести 12 человек - рыбаки.

"Буалой" вызвал наводнения, оползни и торнадо в северной и центральной частях страны. Из-за сильных ветров было повреждено свыше 104 тыс. домов. Ливни и штормовой прилив нанесли урон плантациям (9,4 тыс. га). Тайфун также повалил более 3, 4 тыс. электрических столбов и около 13 тыс. деревьев.

Кроме того, непогода привела к отмене 42 авиарейсов и задержке 51 рейса.

"Буалой" достиг провинции Хатинь в центральном Вьетнаме в ночь на понедельник.

На прошлой неделе "Буалой" привел к гибели 11 человек на Филиппинах и четырех человек в Таиланде.

Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Что случилось этой ночью: вторник, 30 сентября

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Фондовые индексы Европы не показали единой динамики

Британия, Франция, Италия и ряд арабских стран поддержали план Трампа по Газе

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года

Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года

Трамп предложил себя в качестве главы международного надзорного органа по Газе

Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе

Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });