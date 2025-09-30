Поиск

Трамп вновь заявил о возможности быстро покончить с конфликтами на Украине и в Газе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности быстро положить конец конфликту на Украине.

"Возможно, это вдруг и получится, теоретически в течение недели", - сказал он во вторник, выступая перед военачальниками на военной базе в Вирджинии.

При этом он упомянул и ближневосточный конфликт, "который продолжается тысячи лет".

Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможности в краткие сроки урегулировать конфликты как на Украине, так и в секторе Газа.

США Дональд Трамп Украина Газа сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Австрия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже

Австрия выслала российского дипломата в связи с подозрениями в шпионаже

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

Глава Пентагона решил усилить физподготовку военных и запретить им бороды

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В Польше задержан подозреваемый в подрыве "Северных потоков" гражданин Украины

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В Кремле обратили внимание на заявление Мерца по Украине

В ЕК намерены использовать в помощь Украине российские активы без их конфискации

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });