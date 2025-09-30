Трамп вновь заявил о возможности быстро покончить с конфликтами на Украине и в Газе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности быстро положить конец конфликту на Украине.

"Возможно, это вдруг и получится, теоретически в течение недели", - сказал он во вторник, выступая перед военачальниками на военной базе в Вирджинии.

При этом он упомянул и ближневосточный конфликт, "который продолжается тысячи лет".

Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможности в краткие сроки урегулировать конфликты как на Украине, так и в секторе Газа.