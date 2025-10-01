Японский индекс Танкан в III квартале вырос до максимума с конца 2024 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале увеличился до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии.

Значение индекса стало максимальным с четвертого квартала 2024 года. Его повышение связано, в частности, с заключением торгового соглашения между Токио и Вашингтоном.

Аналитики в среднем ожидали повышения Танкан до 15 пунктов, по данным Trading Economics.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Улучшение настроений было отмечено, в частности, в текстильной промышленности (до 4 пунктов с нуля в предыдущем квартале), в химической промышленности (до 15 пунктов с 14 пунктов), в машиностроении (до 27 пунктов с 23 пунктов), в сфере судостроения и тяжелого машиностроения (до 36 пунктов с 27 пунктов), в металлургии (до 0 пунктов с минус 3 пунктов), в автомобильной промышленности (до 10 пунктов с 8 пунктов).

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности Японии, в июле-сентябре составил 1 пункт, как и в предыдущем квартале.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, остался на отметке 34 пункта.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры остался на уровне 12 пунктов, компаний непроизводственного сектора – вырос до 28 пунктов с 27 пунктов в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз предполагал повышение первого показателя до 13 пунктов, второго – до 29 пунктов.

Опрос Банка Японии также показал, что крупные компании планируют в 2025 финансовом году, который начался 1 апреля, увеличить капиталовложения на 12,5%. По итогам прошлого фингода их рост составил 7,5%.

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма. ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку свыше 99% из более чем 8,9 тыс. опрашиваемых компаний отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.