Армения обсуждает строительство малого модульного реактора с рядом стран, в том числе с РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Армения приняла решение о строительстве малого модульного реактора, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы приняли стратегическое решение о том, что наш следующий ядерный реактор будет малым модульным реактором", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

По его словам, Армения обсуждает проект по строительству нового реактора с США, Россией, Китаем, Южной Кореей и Францией.

"Политического компонента в этом вопросе нет. Мы должны сделать выбор, исходя из коммерческой и экономической целесообразности. Ведется предметный разговор, наши специалисты посещают или посетят эти страны. И в предстоящие год-два мы должны принять решение и подписать соответствующее соглашение", - заявил премьер-министр Армении.

26 сентября президент РФ Владимир Путин и Пашинян обсудили работу Армянской атомной электростанции. Путин напомнил, что "Росатом" "работает сейчас над продлением срока работы этой АЭС".

Со своей стороны Пашинян отметил, что Армения тесно сотрудничает с РФ, в том числе по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. "Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов, и, конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией", - добавил он.

Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок (с реактором ВВЭР-440 первого поколения), топливо для него поставляет "ТВЭЛ" - компания "Росатома".