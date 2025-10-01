Поиск

В Германии задержали предполагаемых участников ХАМАС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Берлине задержали трех человек по обвинению в сотрудничестве с движением ХАМАС и подготовке к нападениям на еврейские организации, сообщает CNN.

В полиции задержанных подозревают в закупках для ХАМАС, как минимум с лета 2025 года, огнестрельного оружия и боеприпасов, которые в дальнейшем предполагалось задействовать для атак на израильские или иудейские учреждения в Германии. При задержании полиция нашла у них оружие, в том числе автомат Калашникова, несколько пистолетов и значительное количество боеприпасов.

Им предъявлены обвинения в участии в иностранной террористической организации и в подготовке насильственных действий, несущих угрозу государству.

Двое обвиняемых - граждане Германии, третий - уроженец Ливана.

