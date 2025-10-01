Поиск

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Архивное фото
Фото: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Финляндия провела предварительные переговоры со Швецией о возможном производстве военных кораблей, в том числе корветов, передает Yle.

"Проект корвета является проектом финско-шведского сотрудничества, потому что поставщиком системы вооружения является компания Saab. Вообще, со Швецией идут переговоры о возможных сделках", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен, посетивший со шведским коллегой Полом Йонсоном финскую верфь Rauma, где строится четыре многоцелевых корвета для ВМС Финляндии.

По словам Йонсона, участие Saab в проекте корвета активизирует сотрудничество между Финляндией и Швецией в оборонной промышленности.

"Здорово, что Saab участвует в этом. Мы также надеемся на тесное сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе в будущем, как мы это уже делаем", - сказал глава минобороны Швеции.

Мика Ниеминен, генеральный директор Rauma Marine Constructions (RMC), где строятся корветы, сказал, что ключевым моментом в поставках военных кораблей на экспорт является вовлечение в проект шведской компании Saab и многих других участников.

"Это то, что мы пытаемся сделать. Конечно, уже были некоторые подходы, но такой визит (министра обороны Швеции) и демонстрация всего процесса (строительства) на государственном уровне - это отличная возможность, - подчеркнул Ниеминен.

RMC в мае спустил на воду первый из четырех запланированных корветов, еще два находятся в работе, после чего начнется строительство четвертого корабля серии.

