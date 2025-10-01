Вэнс прогнозирует небольшую продолжительность шатдауна правительства

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что шатдаун окажется недолгим.

"Я, на самом деле, не думаю, что шатдаун окажется таким уж долгим", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп 29 сентября провел в Белом доме встречу с лидерами демократов и республиканцев Конгресса для обсуждения вопросов по временному финансированию федеральных властей, однако встреча ни к чему не привела, а стороны продолжили обвинять друг друга в надвигающемся шатдауне.

В США шатдаун правительства происходит, когда Конгресс не принимает закон о финансировании федерального правительства до начала следующего финансового года, или же когда закон о временном финансировании перестает действовать. В случае шатдауна федеральное правительство приостанавливает деятельность и выполняет только наиболее важные для страны операции. В такие периоды работу продолжают только критически важные сотрудники в департаментах, отвечающих за защиту человеческой жизни или собственности.

В США действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября. Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом, где у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужны 60.

Разногласия по одобрению законопроекта о временном финансировании возникли из-за увеличенных субсидий в рамках Закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, который был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2010 году. Демократы в Конгрессе хотят, чтобы выплаты, повышенные во времена пандемии COVID-19, сохранились, тогда как контролирующие Конгресс республиканцы выступают за их снижение до изначального уровня, так как пандемия завершилась.

Лидеры демократического меньшинства в обеих палатах Конгресса настаивали на том, что одобрение временного финансирования возможно только по итогам переговоров между обеими партиями и в случае достижение компромисса. В республиканском большинстве, напротив, исходили из того, что нужно на прежних условиях продлить финансирование до 21 ноября и уже после этого - обсуждать с демократами возможные компромиссы.