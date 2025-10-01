Поиск

Вэнс прогнозирует небольшую продолжительность шатдауна правительства

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что шатдаун окажется недолгим.

"Я, на самом деле, не думаю, что шатдаун окажется таким уж долгим", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп 29 сентября провел в Белом доме встречу с лидерами демократов и республиканцев Конгресса для обсуждения вопросов по временному финансированию федеральных властей, однако встреча ни к чему не привела, а стороны продолжили обвинять друг друга в надвигающемся шатдауне.

В США шатдаун правительства происходит, когда Конгресс не принимает закон о финансировании федерального правительства до начала следующего финансового года, или же когда закон о временном финансировании перестает действовать. В случае шатдауна федеральное правительство приостанавливает деятельность и выполняет только наиболее важные для страны операции. В такие периоды работу продолжают только критически важные сотрудники в департаментах, отвечающих за защиту человеческой жизни или собственности.

В США действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября. Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом, где у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужны 60.

Разногласия по одобрению законопроекта о временном финансировании возникли из-за увеличенных субсидий в рамках Закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, более известном как Obamacare, который был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2010 году. Демократы в Конгрессе хотят, чтобы выплаты, повышенные во времена пандемии COVID-19, сохранились, тогда как контролирующие Конгресс республиканцы выступают за их снижение до изначального уровня, так как пандемия завершилась.

Лидеры демократического меньшинства в обеих палатах Конгресса настаивали на том, что одобрение временного финансирования возможно только по итогам переговоров между обеими партиями и в случае достижение компромисса. В республиканском большинстве, напротив, исходили из того, что нужно на прежних условиях продлить финансирование до 21 ноября и уже после этого - обсуждать с демократами возможные компромиссы.

Дональд Трамп Конгресс США Джей Ди Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Финляндия и Швеция планируют наладить совместное производство военных кораблей

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд
Обострение палестино-израильского конфликта

Движение ХАМАС попросило разъяснений по поводу мирного плана Трампа по Газе

Фестиваль Октоберфест приостановили из соображений безопасности

Землетрясение на Филиппинах не затронуло курортные зоны

Землетрясение на Филиппинах не затронуло курортные зоны
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });