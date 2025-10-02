G7 договорилась оказывать давление на закупающие российскую нефть страны

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Страны G7 приняли решение усилить давление на страны, продолжающие закупать нефть у России, говорится в заявлении министров финансов "семерки".

"Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт российской нефти, являющийся основным источником ее доходов. Мы будем нацелены на тех, кто продолжает наращивать закупки российской нефти (...), и на тех, кто способствует обходу санкций", - отмечается в заявлении.

При этом "страны G7 осознают важность введения торговых мер, включая тарифы и запреты на импорт/экспорт в усилиях по сокращению российских доходов".

Министры сообщили, что намерены принять существенные меры для постепенного прекращения оставшегося импорта из России, в том числе углеводородов.

"Мы также серьезно рассматриваем торговые меры и другие ограничения в отношении стран и организаций, которые помогают (...) России, в том числе в отношении переработанных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти", - говорится в заявлении.

Министры также отметили, что разрабатывается "широкий спектр вариантов для удовлетворения финансовых потребностей Украины".

"Среди прочего эти меры включают в себя скоординированное использование полной стоимости суверенных активов России, находящихся в нашей юрисдикции, для прекращения войны и обеспечения справедливого и прочного мира на Украине", - добавили в G7.