Китай ограничивает использование технологий Nokia и Ericsson

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Китай ограничивает использование технологий финской Nokia и шведской Ericsson в телекоммуникационных сетях, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, закупающие IT-оборудование компании с госучастием, в том числе сотовые операторы, начали тщательнее анализировать и отсеивать иностранные предложения. Этот процесс требует направления контрактов с Nokia и Ericsson в Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) с целью рассмотрения в контексте национальной безопасности. Компаниям не сообщают, как оценивается их оборудование.

Рассмотрение может занимать три месяца или более, однако даже в случае положительного исхода европейские игроки из-за длительности и неопределенности процесса часто оказываются в проигрышном положении по сравнению с китайскими конкурентами, которых так не проверяют, отмечают источники.

Некоторые европейские государства ранее предостерегали бизнес от сотрудничества с китайскими Huawei и ZTE.