Илон Маск стал богатейшим человеком в истории с состоянием свыше $500 млрд

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Состояние Илона Маска в среду превысило отметку в $500 млрд благодаря росту акций Tesla, говорится в обновленном рейтинге Forbes.

Таким образом, он стал самым богатым человеком в мире.

Аналитики также отмечают, что Маск может считаться богатейшим человеком в истории. По данным Гарвардской школы бизнеса, в 1937 году капитал Джона Рокфеллера составлял $1,4 млрд, или около 1,5% ВВП США на тот момент, а состояние Маска достигло 1,6% от экономики Соединенных Штатов.

Рокфеллер заработал капитал благодаря нефтедобывающей компании Standard Oil, в свое время занимавшей монопольное положение на американском нефтяном рынке, а Маск получил известность как основатель Tesla, выпускающей автомобили на электродвигателях.

Также Маску принадлежит доля в космической компании SpaceX (стоимость доли оценивается в $168 млрд) и в компании xAI, занимающейся искусственным интеллектом (оценка стоимости - $60 млрд).

Акции Tesla в среду подорожали на 3,3%, на предварительной сессии в четверг котировки поднимаются на 1,6%. С начала года капитализация компании увеличилась на 13,8%, до $1,53 млрд.

