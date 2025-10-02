Турция не намерена отказываться от российского газа

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что страна продолжит приобретать газ в России.

"Мы не можем сказать нашим гражданам: "Газ закончился". Нам необходим доступ к этим ресурсам без ущемления интересов безопасности энергоснабжения. (..) Нам нужно покупать газ, который мы можем получить из России, Азербайджана и Туркмении. Мы также продолжаем добывать газ в Черном море", - сказал Байрактар в четверг в интервью телеканалу CNN Turk.

Министр также указал на наличие соглашений о поставках газа с Россией в условиях приближающегося зимнего сезона.

РФ и Турция 10 октября 2016 года подписали соглашение о поставках по газопроводу "Турецкий поток" по дну Черного моря из Анапского района Краснодарского края. Поставки топлива в европейскую часть Турции начались в январе 2020 года.

Президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября заявил, что хотел бы прекращения закупок Турцией российских энергоносителей, пока продолжается конфликт на Украине.