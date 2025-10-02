Поиск

Турция не намерена отказываться от российского газа

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что страна продолжит приобретать газ в России.

"Мы не можем сказать нашим гражданам: "Газ закончился". Нам необходим доступ к этим ресурсам без ущемления интересов безопасности энергоснабжения. (..) Нам нужно покупать газ, который мы можем получить из России, Азербайджана и Туркмении. Мы также продолжаем добывать газ в Черном море", - сказал Байрактар в четверг в интервью телеканалу CNN Turk.

Министр также указал на наличие соглашений о поставках газа с Россией в условиях приближающегося зимнего сезона.

РФ и Турция 10 октября 2016 года подписали соглашение о поставках по газопроводу "Турецкий поток" по дну Черного моря из Анапского района Краснодарского края. Поставки топлива в европейскую часть Турции начались в январе 2020 года.

Президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября заявил, что хотел бы прекращения закупок Турцией российских энергоносителей, пока продолжается конфликт на Украине.

Турция Альпарслан Байрактар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Путин считает нагнетанием заявления о российских дронах в Европе

Путин сообщил о сентябрьских потерях ВСУ в количестве 44,7 тыс. человек

Песков заявил, что мирные усилия Трампа разбиваются о скалу европейского милитаризма

Полиция Манчестера установила личность напавшего на людей у синагоги

Венгрия не намерена участвовать в инициативах ЕС по использованию российских активов

Макрон призвал к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю

Макрон призвал к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 185 на 185

Израиль заявил, что ни одно судно "Флотилии стойкости" не добралось до Газы

Израиль заявил, что ни одно судно "Флотилии стойкости" не добралось до Газы

В Манчестере в Йом Кипур совершено нападение на людей у синагоги

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7272 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });