Лидер демократов в Палате представителей США обвинил республиканцев в нежелании завершения шатдауна

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский Сенат в пятницу должен в очередной раз проголосовать за законопроект о продлении временного финансирования правительства и преодолении наступившего в среду шатдауна, сообщил журналистам лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джо Тун.

Он отметил, что если принять законопроект не удастся, у демократов будут "суббота и воскресенье, чтобы подумать" и провести следующее голосование в понедельник.

В то же время лидер демократов в Палате представителей Хоаким Джеффрис обвинил республиканцев в нежелании обсуждать содержащиеся в документе спорные вопросы.

"Мы хотим провести двухпартийную дискуссию, руководствоваться здравым смыслом, чтобы возобновить работу правительства, принять соглашение о расходах, которое улучшит жизнь американского народа, особенно в том, что касается высокой стоимости жизни", - сказал Джеффрис, его цитирует издание The Hill.

Конгрессмен добавил, что "к сожалению, республиканцы не проявили ни малейшего интереса даже к разговору".

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон подтвердил слова Джеффриса.

По его словам, причиной является то, что говорить просто не о чем. "Люди спрашивают: "Почему вы не ведете переговоры с (лидером сенатского меньшинства - ИФ) Шумером и Джеффрисом? Потому что мне буквально не о чем вести переговоры", - сказал он журналистам.

В среду с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 мск) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.