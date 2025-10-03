Поиск

Лидер демократов в Палате представителей США обвинил республиканцев в нежелании завершения шатдауна

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский Сенат в пятницу должен в очередной раз проголосовать за законопроект о продлении временного финансирования правительства и преодолении наступившего в среду шатдауна, сообщил журналистам лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джо Тун.

Он отметил, что если принять законопроект не удастся, у демократов будут "суббота и воскресенье, чтобы подумать" и провести следующее голосование в понедельник.

В то же время лидер демократов в Палате представителей Хоаким Джеффрис обвинил республиканцев в нежелании обсуждать содержащиеся в документе спорные вопросы.

"Мы хотим провести двухпартийную дискуссию, руководствоваться здравым смыслом, чтобы возобновить работу правительства, принять соглашение о расходах, которое улучшит жизнь американского народа, особенно в том, что касается высокой стоимости жизни", - сказал Джеффрис, его цитирует издание The Hill.

Конгрессмен добавил, что "к сожалению, республиканцы не проявили ни малейшего интереса даже к разговору".

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон подтвердил слова Джеффриса.

По его словам, причиной является то, что говорить просто не о чем. "Люди спрашивают: "Почему вы не ведете переговоры с (лидером сенатского меньшинства - ИФ) Шумером и Джеффрисом? Потому что мне буквально не о чем вести переговоры", - сказал он журналистам.

В среду с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 мск) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

США Хоаким Джеффрис Конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения беспилотников

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Почти 200 тыс. человек приняли участие в протестах во Франции

Путин считает нагнетанием заявления о российских дронах в Европе

Военная операция на Украине

Путин сообщил о сентябрьских потерях ВСУ в количестве 44,7 тыс. человек

Песков заявил, что мирные усилия Трампа разбиваются о скалу европейского милитаризма

Полиция Манчестера установила личность напавшего на людей у синагоги

Венгрия не намерена участвовать в инициативах ЕС по использованию российских активов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7273 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });