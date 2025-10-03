Поиск

Белый дом консультируется с НАТО в связи с морскими инцидентами в датских проливах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон всерьез отнесся к сообщениям об инцидентах в водах близ Дании и консультируется в этой связи с союзниками по НАТО, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт.

"Этот вопрос администрация воспринимает очень серьезно, и мы постоянно это отслеживаем. Совет национальной безопасности... находится в постоянном контакте с нашими союзниками по НАТО, и президент также разговаривает со многими из них", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее глава Службы военной разведки Дании Томас Аренкиль сообщил, что власти страны зафиксировали несколько инцидентов в датских проливах, ответственность за которые они возложили на российские военные корабли.

При этом он подчеркнул, что не считает реальной угрозу нападения со стороны России.

США Дания НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 3 октября

США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

В Израиле заявили, что на судах направлявшейся в Газу флотилии не было гумпомощи

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп ждет от ХАМАС согласия освободить заложников до вечера 5 октября

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

ЕС продлил антироссийские санкции за "гибридную деятельность"

Гражданин РФ задержан в Сингапуре по запросу США

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

Суд в Хельсинки решил, что не имеет полномочий по делу о повреждении кабелей танкером Eagle S

Суд в Хельсинки решил, что не имеет полномочий по делу о повреждении кабелей танкером Eagle S
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2406 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });