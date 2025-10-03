Белый дом консультируется с НАТО в связи с морскими инцидентами в датских проливах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон всерьез отнесся к сообщениям об инцидентах в водах близ Дании и консультируется в этой связи с союзниками по НАТО, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт.

"Этот вопрос администрация воспринимает очень серьезно, и мы постоянно это отслеживаем. Совет национальной безопасности... находится в постоянном контакте с нашими союзниками по НАТО, и президент также разговаривает со многими из них", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее глава Службы военной разведки Дании Томас Аренкиль сообщил, что власти страны зафиксировали несколько инцидентов в датских проливах, ответственность за которые они возложили на российские военные корабли.

При этом он подчеркнул, что не считает реальной угрозу нападения со стороны России.