Нетаньяху созвал срочное совещание после ответа ХАМАС на предложение США по Газе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху собрал экстренное совещание в ночь на субботу после того, как в движении ХАМАС выразили готовность обсудить детали предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает Ynet.

По данным портала, на встрече присутствовали глава Минобороны Исраэль Кац и министр стратегического планирования Рон Дермер. Однако на совещание не вызвали министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, выступающих против окончания военной операции в Газе.

По информации Ynet, Нетаньяху рассматривает возможность назначить Дермера главой делегации, которую направят в Египет на переговоры по плану урегулирования.

В свою очередь The Times of Israel уточняет, что подобная информация появлялась сразу в целом ряде израильских СМИ, но без указания источников.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 октября, что считает движение ХАМАС готовым к урегулированию конфликта в секторе Газа и призвал Израиль остановить удары по анклаву.

Затем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ прекратить операцию по взятию под контроль города Газа, ограничиться оборонительными действиями. Однако представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи предостерег жителей от возвращения в город.

Биньямин Нетаньяху Газа Дональд Трамп Израиль США ХАМАС ЦАХАЛ
