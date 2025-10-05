Рейтинг одобрения правящей коалиции в Германии упал до рекордного минимума

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения нынешнего правительства ФРГ упал до низшей отметки с момента формирования правящей коалиции, показывает опрос исследовательской компании Insa.

"Социал-демократическая партия" (СДПГ) и альянс Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) получили вместе лишь 38% одобрения - это худший результат с момента формирования правящей коалиции в начале мая", - приводит результаты опроса газета "Берлинер Цайтунг".

При этом непосредственно ХДС/ХСС потеряли один процентный пункт одобрения за минувшую неделю, их рейтинг составляет 24%. СДПГ также оказались готовы поддержать на один процентный пункт меньше граждан, чем неделю назад, - 14%.

За крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АДГ) готовы проголосовать 26% немцев. На один процентный пункт поднялся рейтинг поддержки партии "Левые" (до 12%). На столько же пунктов упал рейтинг партии "Зеленые" (до 11%).

"Союз Сары Вагенкнехт" и "Свободную демократическую партию" (СвДП) готовы поддержать только по 4% опрошенных, соответственно. Еще 5% респондентов заявили о поддержке других партий.

Опрос проводился с 29 сентября по 2 октября. В нем приняли участие 1186 граждан Германии, имеющих право голоса.