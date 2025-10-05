Поиск

Рейтинг одобрения правящей коалиции в Германии упал до рекордного минимума

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения нынешнего правительства ФРГ упал до низшей отметки с момента формирования правящей коалиции, показывает опрос исследовательской компании Insa.

"Социал-демократическая партия" (СДПГ) и альянс Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) получили вместе лишь 38% одобрения - это худший результат с момента формирования правящей коалиции в начале мая", - приводит результаты опроса газета "Берлинер Цайтунг".

При этом непосредственно ХДС/ХСС потеряли один процентный пункт одобрения за минувшую неделю, их рейтинг составляет 24%. СДПГ также оказались готовы поддержать на один процентный пункт меньше граждан, чем неделю назад, - 14%.

За крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АДГ) готовы проголосовать 26% немцев. На один процентный пункт поднялся рейтинг поддержки партии "Левые" (до 12%). На столько же пунктов упал рейтинг партии "Зеленые" (до 11%).

"Союз Сары Вагенкнехт" и "Свободную демократическую партию" (СвДП) готовы поддержать только по 4% опрошенных, соответственно. Еще 5% респондентов заявили о поддержке других партий.

Опрос проводился с 29 сентября по 2 октября. В нем приняли участие 1186 граждан Германии, имеющих право голоса.

Альтернатива для Германии СДПГ ХДС/ХСС Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объявлен состав нового правительства Франции

Объявлен состав нового правительства Франции

Что произошло за день: воскресенье, 5 октября

Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год

Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина о продлении положений ДСНВ на год

После протестов в Тбилиси грузинские силовики нашли схрон с оружием и взрывчаткой

США предлагают по $2500 подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну

США предлагают по $2500 подросткам-мигрантам, которые добровольно покинут страну

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Премьер-министр Грузии Кобахидзе обещает нейтрализовать все экстремистские силы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Израиль согласен отвести войска в Газе на первоначальную линию

Организаторы протестов в Тбилиси обвиняются в призывах к свержению власти

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии

Полиция задержала организаторов акции протеста в столице Грузии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7288 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });