Объявлен состав нового правительства Франции

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в воскресенье вечером объявил о назначениях в новое правительство республики, сообщает телеканал BFMTV.

Согласно списку, опубликованному телеканалом, главой МИД по-прежнему остается Жан-Ноэль Барро. Министром вооруженных сил становится Брюно Ле Мэр - бывший министр экономики и финансов. За Брюно Ретайо сохранен пост главы МВД. Министром экономики и финансов назначен Ролан Лескюр. Пост министра юстиции вновь займет Жеральд Дарманен.

Некоторые министры из состава предыдущего правительства Франсуа Байру также сохранили свои должности. В частности, Элизабет Борн - должность министра национального просвещения и высшего образования, Рашида Дати - министра культуры, Аньес Панье-Рюнаше - министра экологического преобразования, Манюэль Вальс - министра по делам заморских территорий.