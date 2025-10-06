ОАЭ выдали Казахстану подозреваемого в незаконной продаже нефти в особо крупном размере

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован на родину гражданин Казахстана, подозреваемый в незаконной продаже нефтепродуктов в особо крупном размере, сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Подозреваемый, будучи гендиректором коммерческой организации, группой лиц по предварительному сговору в 2022-2023 годах в Актюбинской области совершил действия по незаконной реализации нефти в особо крупном размере на общую сумму свыше 300 млн тенге", - говорится в сообщении пресс-службы.

После совершения преступления фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск.

"В 2024 году злоумышленник был установлен в г. Дубай, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан", - отмечается в сообщении.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет, с конфискацией имущества, добавили в пресс-службе.