Американский кинорынок в 2025 году может превысить $9 млрд впервые с 2019 года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Кассовые сборы в кинотеатрах США и Канаде по итогам 2025 года могут превысить $9 млрд, обновив максимум с 2019 года, то есть за последний год до пандемии коронавируса, пишет CNBC со ссылкой на мнение аналитиков.

"Сборы с начала года примерно на 4% превышают показатель прошлого года, и если мы сможем сохранить хорошую динамику, то это будет лучший год для кинорынка с начала пандемии", - отметил Пол Дергарабедян из Comscore.

Эксперты Macquarie ожидают, что первой крупной осенней премьерой станет фильм "Трон: Арес", который появится в североамериканских кинотеатрах уже на этой неделе. Затем выйдут фильмы "Злая: Навсегда" и "Зверополис 2", которым аналитики прогнозируют сборы в США и Канаде в размере не менее $250 млн. А в декабре зрителей ждет, возможно, самый кассовый фильм года – "Аватар: Пламя и пепел". Предыдущие две картины по вселенной "Аватара" собирали в мире более $2 млрд.

Аналитик Эрик Хендлер из Roth Capital Partners прогнозирует, что совокупные сборы в четвертом квартале составят $2,5 млрд, на 7% больше, чем за тот же период годом ранее. По итогам года продажи билетов достигнут $9,1 млрд, на 5% превысив показатель 2024 года, ожидает эксперт.

Хендлер полагает, что в следующем году кассовые сборы в США и Канаде могут оказаться еще выше благодаря ряду ожидаемых фильмов, включая пятую часть "Истории игрушек", третью часть "Миньонов", финальный фильм трилогии "Дюна" и два фильма по комиксам: "Человек Паук: Совершенно новый день" и "Мстители: Судный день".

В период с 2009 по 2019 год продажи билетов в кино в Северной Америке превышали $10 млрд в год, по данным BoxOfficeMojo. В 2020 году, когда кинотеатры были закрыты большую часть года из-за пандемии, сборы рухнули до $2,1 млрд, после чего начали постепенно восстанавливаться.

