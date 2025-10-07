Мировые продажи чипов в августе выросли на 21,7% г/г

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в августе увеличились на 21,7% относительно того же месяца прошлого года - до $64,88 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с июлем подъем составил 4,4% (с пересмотренных $62,14 млрд).

"Глобальные продажи полупроводников продолжили повышение в августе. Азиатско-Тихоокеанский регион и Америка продолжают выступать двигателями подъема, причем особенно заметно выросли продажи чипов памяти и логических чипов", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Продажи в Северной и Южной Америке в августе увеличились на 25,5% в годовом выражении, в Китае - на 12,4%, в Европе - на 4,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 43,1%. При этом в Японии было зафиксировано снижение на 6,9%.

Реализация чипов относительно июля выросла в Северной и Южной Америке на 4,3%, в АТР - на 6,9%, в КНР - на 3,3%, в Японии - на 2%, в Европе - на 1%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.