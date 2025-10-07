В Дании планируют запретить использование некоторых соцсетей детям до 15 лет

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о планах правительства ввести запрет на использование ряда соцсетей для детей младше 15 лет, сообщает во вторник Politico.

При этом, по словам премьера, планируется, что у родителей будет право разрешать детям пользоваться соцсетями начиная с 13 лет.

"Мобильные телефоны и соцсети крадут у наших детей детство", - заявила премьер на открытии сессии парламента Дании.

Фредериксен выразила надежду на то, что парламентарии "помогут ужесточить закон, позаботившись тем самым о детях в Дании".

При этом премьер не уточнила, какие конкретно соцсети подпадут под запрет и когда планируется рассмотрение соответствующего законопроекта.