США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2025 году на 90 тыс. б/с

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 90 тыс. б/с, до 13,53 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA).

Прогноз на 2026 год повышен на 210 тыс. б/с: с 13,3 млн б/с до 13,51 млн б/с.

Как сообщалось, по итогам 2024 года EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах в 13,23 млн б/с.

Таким образом, в настоящее время ведомство ожидает ее роста по итогам текущего года в среднем на 300 тыс. б/с, но снижения на символические 20 тыс. б/с по итогам следующего.