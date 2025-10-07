Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Энергетические компании готовятся инвестировать почти $50 млрд в строительство трубопроводов в США в следующие пять лет в условиях роста спроса на природный газ и увеличения объемов экспорта СПГ, пишет газета Financial Times.

Midstream-компании строят или планируют строительство трубопроводов совокупной протяженностью 8,8 тыс. миль (14,16 тыс. км) по всей стране, свидетельствуют данные консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Потребление природного газа в США вырастет на 1% в этом году, до рекордных 91,4 млрд кубических футов в сутки, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Экспорт СПГ из США в сентябре достиг рекордного максимума - 9,4 млн тонн.

Спрос на природный газ растет, в том числе и в связи с увеличением потребления энергии центрами обработки данных. Однако экспортировать газ из США в больших объемах невозможно из-за нехватки трубопроводов и перерабатывающих мощностей, отмечает FT.

По мере роста добычи нефти в Пермском бассейне, который простирается от западного Техаса до юго-востока Нью-Мексико, повышается и производство попутного природного газа. В результате этого, цены на природный газ в техасском хабе Waha периодически опускаются ниже нуля, то есть, операторам приходится платить, чтобы избавиться от него, или сжигать газ, чтобы продолжать добычу нефти.

"В некоторых регионах это вынуждает компании замедлять добычу нефти", - говорит главный исполнительный директор Brazos Midstream Брэд Айлз.

Портфели незавершенных проектов у крупнейших трубопроводных компаний США в настоящее время находятся на рекордных максимумах. Так, Kinder Morgan, обеспечивающая транспортировку порядка 40% природного газа в стране, имеет портфель проектов, для которых уже есть клиенты, на сумму $9,3 млрд, канадская Enbridge, - на сумму $10 млрд.

Kinder Morgan планирует капиталовложения в расширение мощностей в размере $2,3 млрд в текущем году, и эта сумма может вырасти до $3 млрд в течение следующих двух-трех лет.

По данным East Daley Analytics, в Пермском бассейне строятся или расширяются трубопроводы, которые смогут транспортировать 9,1 млрд кубических футов газа, вдоль побережья Мексиканского залива в штатах Техас, Луизиана и Миссисипи - трубопроводы совокупной мощностью 12,4 млрд кубических футов.



