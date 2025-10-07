Возобновляемая энергетика впервые обогнала уголь по выработке электроэнергии в I полугодии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В первой половине 2025 года производство электроэнергии из возобновляемых источников, включая солнечные и ветровые электростанции, впервые в истории превысило генерацию на угольных электростанциях, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Ember.

За период с января по июнь глобальная выработка электроэнергии из возобновляемых источников достигла 5,072 тыс. ТВт·ч, а производство электричества из угля составило 4,896 тыс. ТВт·ч.

Китай, крупнейший потребитель электроэнергии в мире, в первом полугодии сократил выработку электричества из ископаемого топлива на 2% в годовом выражении. При этом объемы солнечной генерации выросли на 43%, ветрогенерации - на 16%.

Индия нарастила производство электроэнергии из ветра на 29%, из солнца - на 31%. Это позволило снизить использование угля и газа на 3,1%.

Между тем Соединенные Штаты увеличили выработку электроэнергии из угля на 17%, тогда как газовая генерация снизилась на 3,9%. В Европейском союзе производство электроэнергии на станциях, работающих на природном газе, выросло на 14%, на угле - на 1,1%.