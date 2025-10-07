Поиск

Минэнерго США на 8% понизило прогноз цен на газ на Henry Hub в 2026 г. из-за роста добычи

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цен на газ на площадке Henry Hub в 2025 и 2026 годах.

Как говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США, в 2025 году цены вырастут с $2,2 в 2024 году до $3,4 за Mbtu (предыдущий прогноз был $3,5/Mbtu), а прогноз на 2026 году понижен сразу на 8% с $4,3/Mbtu до $3,9/Mbtu.

"Мы ожидаем, что спотовая цена Henry Hub вырастет с примерно $3 за Mbtu в сентябре до $4,1 за MBtu к январю 2026 года, что почти на 50 центов за MMBtu ниже, чем мы прогнозировали в прошлом месяце", - говорится в отчете.

Свои прогнозы ведомство основывает на повышении прогноза по добыче газа и соответствующему накоплению запасов, уже в августе закачка газа в ПХГ была выше ожиданий.

По новому прогнозу, запасы природного газа к концу сезона отбора 31 марта будут на 8% выше среднего пятилетнего значения.

