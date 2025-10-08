Поиск

Доля безналичных платежей в РФ выросла до 87,5% с 86,7% в I квартале

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей в розничном обороте выросла до 87,5% с 86,7% по итогам I квартала, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финополиса.

"Такой интегральный показатель зрелости финансового рынка, как доля в безналичных платежах, вот она у нас сейчас 87,5%. Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран", - сказала Набиуллина.

"Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре", - добавила она.

В июле глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщала, что по итогам текущего года регулятор ожидает роста доли безнала до 90%. "Учитывая текущие цифры, цифры по первому кварталу, мы ожидаем, что к концу года эта величина будет до 90%", - говорила Бакина.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

El Mundo сообщила о намерении Трампа передать Киеву Tomahawk, чтобы подтолкнуть РФ к переговорам

El Mundo сообщила о намерении Трампа передать Киеву Tomahawk, чтобы подтолкнуть РФ к переговорам

Санкции США против сербской энергокомпании NIS вступают в силу

Санкции США против сербской энергокомпании NIS вступают в силу

Что случилось этой ночью: среда, 8 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп считает, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по Газе

Трамп считает, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по Газе

Экс-премьер Франции не против приостановки внедренной ею пенсионной реформы

Экс-премьер Франции не против приостановки внедренной ею пенсионной реформы

Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго вопреки протестам местных властей

Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго вопреки протестам местных властей

Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7317 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2420 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });