Доля безналичных платежей в РФ выросла до 87,5% с 86,7% в I квартале

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей в розничном обороте выросла до 87,5% с 86,7% по итогам I квартала, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финополиса.

"Такой интегральный показатель зрелости финансового рынка, как доля в безналичных платежах, вот она у нас сейчас 87,5%. Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран", - сказала Набиуллина.

"Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре", - добавила она.

В июле глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщала, что по итогам текущего года регулятор ожидает роста доли безнала до 90%. "Учитывая текущие цифры, цифры по первому кварталу, мы ожидаем, что к концу года эта величина будет до 90%", - говорила Бакина.