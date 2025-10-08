Поиск

Amazon планирует инвестировать 1 млрд евро в логистику в Бельгии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. планирует инвестировать 1 млрд евро в Бельгию до конца 2027 года, сообщила газета L'Echo.

Средства будут направлены на развитие логистической инфраструктуры и укрепление партнерских связей с почтовым оператором Bpost, а также местным малым и средним бизнесом.

Компания намерена усовершенствовать цепочки поставок, чтобы иметь возможность предлагать клиентам доставку в день заказа, пишет газета со ссылкой на заявление главы Amazon в Бельгии и Нидерландах Эвы Фейкт.

Штат Amazon в Бельгии насчитывает около 400 человек. За последние 10 лет инвестиции компании в этой стране составили порядка 800 млн евро, отмечает издание.


Amazon Бельгия Bpost
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

El Mundo сообщила о намерении Трампа передать Киеву Tomahawk, чтобы подтолкнуть РФ к переговорам

El Mundo сообщила о намерении Трампа передать Киеву Tomahawk, чтобы подтолкнуть РФ к переговорам

Санкции США против сербской энергокомпании NIS вступают в силу

Санкции США против сербской энергокомпании NIS вступают в силу

Что случилось этой ночью: среда, 8 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп считает, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по Газе

Трамп считает, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по Газе

Экс-премьер Франции не против приостановки внедренной ею пенсионной реформы

Экс-премьер Франции не против приостановки внедренной ею пенсионной реформы

Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго вопреки протестам местных властей

Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго вопреки протестам местных властей

Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7317 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2420 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });