Amazon планирует инвестировать 1 млрд евро в логистику в Бельгии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. планирует инвестировать 1 млрд евро в Бельгию до конца 2027 года, сообщила газета L'Echo.

Средства будут направлены на развитие логистической инфраструктуры и укрепление партнерских связей с почтовым оператором Bpost, а также местным малым и средним бизнесом.

Компания намерена усовершенствовать цепочки поставок, чтобы иметь возможность предлагать клиентам доставку в день заказа, пишет газета со ссылкой на заявление главы Amazon в Бельгии и Нидерландах Эвы Фейкт.

Штат Amazon в Бельгии насчитывает около 400 человек. За последние 10 лет инвестиции компании в этой стране составили порядка 800 млн евро, отмечает издание.



