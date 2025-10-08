Россия заняла первое место по турпотоку в Анталью с января по сентябрь

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В аэропорты турецкой провинции Анталья с января по сентябрь прибыли 3,3 млн туристов из России, это на 2% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщают местные СМИ.

Россия с долей 24% заняла первое место по турпотоку среди зарубежных стран. На втором месте - Германия с долей 20%, оттуда приехало 2,7 млн туристов. На третьем - Великобритания (1,3 млн). Турпоток из обеих стран слегка снизился.

Общее число прибытий иностранных туристов за этот период превысило 14 млн, это практически столько же, сколько годом ранее. В сентябре провинцию посетили почти 2,4 млн иностранных туристов, это рекордный результат. Российский турпоток составил 642 тыс., что на 6% больше, чем годом ранее.