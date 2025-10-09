Поиск

Дмитриев планирует встретиться с конгрессвумен США от Республиканской партии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поблагодарил члена Палаты представителей США Анну Паулину Луну за ее позицию в отношении необходимости диалога Москвы и Вашингтона.

"Уважаемая конггрессвумен Луна, благодарю вас за вашу смелую позицию в отношении мира и диалога. Мир зависит от того, насколько Россия и США умеют слушать, понимать друг друга и работать вместе для решения глобальных проблем. С нетерпением жду нашей встречи и конструктивного обсуждения", - написал Дмитриев в четверг в соцсети X.

Ранее Луна, республиканка от штата Флорида, подтвердила, что намерена в конце октября встретиться с Дмитриевым.

"Важно не только для моих соотечественников-американцев, но и для всего мира, чтобы мы продолжали укреплять отношения и диалог о мире и торговле между Россией и США, к чему так открыто призывает президент Трамп. Нашим странам не нужно быть врагами", - написала Луна в соцсети X.

По ее словам, странам выгодно быть союзниками в торговле.

"Я знаю, что я не единственный член Конгресса или американец, считающий, что поддержание этого открытого диалога крайне важно", - подчеркнула конгрессвумен.

Кирилл Дмитриев США
