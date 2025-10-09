Акции Европы завершили торги в среду активным ростом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы закрылись солидным ростом по итогам сессии в среду.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,79% - до 573,79 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,69%, германский DAX - 0,87%, французский CAC 40 - 1,07%, итальянский FTSE MIB - 0,96%, испанский IBEX 35 - 0,97%.

Инвесторы оценивали статданные, а также отраслевые и корпоративные новости.

Как показали опубликованные в среду данные, объем промышленного производства в ФРГ в августе упал на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, продемонстрировав самое резкое снижение с марта 2022 года. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя на 1%, по данным Trading Economics. В годовом выражении объем промпроизводства в Германии упал на 3,9%. В июле промпроизводство в стране выросло на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% в годовом выражении.

Между тем, Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила план по защите сталелитейной промышленности ЕС от несправедливого воздействия глобального избытка производственных мощностей. Среди предложенных мер - сокращение квот на беспошлинный импорт стали в страны Евросоюза и повышение тарифа для поставок сверх квоты до 50% с 25%.

На фоне этих новостей выросли акции европейских сталелитейных компаний, в том числе ThyssenKrupp - на 4,7%, ArcelorMittal - на 6,6%, SSAB - на 5,3%.

Бумаги британских банков подорожали после сообщений о том, что им, вероятно, придется выплатить менее значительную, чем ожидалось, компенсацию в связи с нарушениями в сфере автокредитования. Рыночная стоимость Lloyds Banking Group увеличилась на 3,7%, NatWest Group - на 2,2%, Standard Chartered - на 2,5%.

Германские банки также нарастили капитализацию: Deutsche Bank - на 2,2%, Commerzbank - на 1,2%. Акции французского Societe Generale прибавили 2,1%.

Рыночная стоимость шведско-швейцарской ABB повысилась на 0,7%. Производитель электротехнического оборудования ранее сообщил о продаже подразделения робототехники японской SoftBank с оценкой в $5,4 млрд.

Наибольший рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 продемонстрировал германский производитель спортивной одежды Puma SE (+6,8%).

Лидером снижения в сводном индексе стала британская Unite Group (-10,8%), работающая в сфере недвижимости.

BMW AG потеряла 8,3% капитализации после ухудшения прогноза на текущий год.

Бумаги других европейских автопроизводителей также подешевели, в том числе Mercedes-Benz - на 2,9%, Porsche AG - на 1,3%, Daimler Truck Holding - на 1,7%, Renault - на 1,8%, Stellantis - на 1,2%.

Stellantis в среду сообщила о назначении Эмануэле Каппеллано главой европейского подразделения. Ранее он руководил операциями компании в Южной Америке. Каппеллано сменит на этом посту Жан-Филиппа Импарато, который будет заниматься брендом Maserati.