Лидеры США и Финляндии подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере строительства ледоколов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президенты США и Финляндии Дональд Трамп и Александр Стубб подпишут в ходе начавшегося в четверг визита главы Финляндии в США меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области ледокольного флота.

Как сообщил Стубб в соцсети, меморандум о сотрудничестве в области строительства ледоколов заложит основу для коммерческих соглашений между Береговой охраной США и финскими компаниями. При этом он не уточнил детали меморандума.

По данным СМИ, администрация США вела переговоры напрямую с компаниями.

Глава финского МИД Элина Валтонен подтвердила в четверг журналистам, что четыре ледокола будут построены в Финляндии.

Она отметила, что соглашение окажет значительное влияние на финскую экономику и занятость всей Финляндии.

"С точки зрения внешней политики и политики безопасности сделка еще больше укрепит отношения между Финляндией и Соединенными Штатами", - подчеркнула Валтонен.

Газета Helsingin Sanomat сообщала во вторник, что на столе - заказ на сотни миллионов евро. Цель встречи - достичь соглашения о том, чтобы Береговая охрана США заказывала ледоколы на финских верфях. Ледоколы могут быть построены в Финляндии на верфях в Хельсинки и Рауме.

Стоимость заказа на один большой арктический ледокол составит примерно 600-800 млн евро. Стоимость одного ледокола среднего размера - примерно 400-500 млн евро.

"Цель Трампа состоит в том, чтобы первый ледокол был построен во время его президентства. Это говорит в пользу заказа судов у финских верфей, так как другие верфи могут не иметь возможности строить ледоколы по такому графику", - писала Helsingin Sanomat.

