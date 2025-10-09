Спрос на акции LG Electronics India в рамках IPO в 54 раза превысил размещаемый объем

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сбор заявок в рамках первичного размещения акций LG Electronics India завершился в четверг, спрос превысил предложение более чем в 54 раза.

По данным биржи, компания получила заявки на 3,85 млрд акций. Ценовой диапазон IPO был установлен в 1080-1140 рупий. Если исходить из верхней границы цены, то объем спроса составляет 4,43 трлн рупий ($49,9 млрд), сообщает агентство Reuters.

Первоначально объявленный объем размещения в 71,3 млн акций был забронирован в течение первых нескольких часов после начала IPO.

Ожидается, что объем IPO составит $1,3 млрд. Исходя из этого в целом рыночная стоимость компании будет оцениваться в $8,7 млрд.

Торги акциями LG Electronics India начнутся 14 октября.

Организаторами IPO являются Axis Bank Ltd., а также индийские подразделения Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, BofA Securities Inc. и Citigroup Inc.

LG India – крупнейший игрок на индийском рынке бытовой техники и потребительской электроники. В марте компания заявила о намерении инвестировать около $600 млн в течение четырех лет в новый завод, третий по счету в стране, в юго-восточном штате Андхра-Прадеш.