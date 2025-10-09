Поиск

В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке покушения на премьера страны

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Трое молодых людей 2001, 2002 и 2007 годов рождения были задержаны в ходе обысков, проведённых в Антверпене федеральной полицией, их подозревают в планировании покушений на политических лидеров, включая премьер-министра Барта де Вевера.

"Некоторые элементы указывают на замысел совершить террористический акт в духе джихадизма", - приводит телеканал RTBF слова федерального прокурора Анн Франсен.

Она сообщила, что двое из задержанных допрашиваются полицией и в пятницу предстанут перед судебным следователем, который примет решение об их аресте. Третий пока отпущен на свободу. Все трое - из Антверпена.

Расследование начато по факту покушения на теракт и в связи с участием в террористической группе.

По данным ряда бельгийских СМИ, целью покушения мог быть премьер-министр де Вевер, однако федеральная прокуратура пока отказывается от комментариев на этот счет, отмечает телеканал.

Обыск у одного подозреваемого, проведенный с помощью службы разминирования и с использованием служебных собак, дрессированных для поиска взрывчатки, позволил найти самодельное взрывное устройство, которое на тот момент не было готово к использованию. Следователи также обнаружили сумку с металлическими шариками.

В доме второго задержанного был обнаружен 3D-принтер. По данным федеральной прокуратуры, он мог быть использован для изготовления деталей, необходимых для совершения теракта. Имеющиеся доказательства, как сообщается, указывают на то, что целью подозреваемых было создание беспилотника с грузом взрывчатки.

В настоящее время никакая другая информация не будет опубликована, "чтобы не навредить текущему расследованию", отметил RTBF.

