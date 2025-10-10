Поиск

Президент Туркменистана заявил о необходимости укреплять взаимодействие с РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил на втором саммите "Центральная Азия - Россия" о необходимости укреплять взаимодействие стран региона с РФ по защите норм международного права.

Текст выступления главы государства опубликован в пятницу в газете "Нейтральный Туркменистан".

"Среди насущных совместных задач на мировой арене выделяем укрепление и координацию взаимодействия наших стран в международных структурах, прежде всего в ООН", - сказал Бердымухамедов.

"Убеждены в необходимости выстраивания общей линии и активном ее позиционировании в вопросах защиты общепризнанных норм международного права, укрепления роли и авторитета ООН, сохранения архитектуры глобальной безопасности на принципах равноправия и взаимного уважения", - подчеркнул туркменский лидер.

Бердымухамедов считает, что "нужно вернуть международные отношения в русло цивилизованного общения, восстановить культуру уважительного диалога, предсказуемости и доверия". "Уверен, что при всей сложности этой задачи сегодня государства Центральной Азии и Россия вместе могут оказать существенное влияние на достижение этих целей", - подытожил он.

Сердар Бердымухамедов Туркменистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 10 октября

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Мощное землетрясение зафиксировано близ Филиппин

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 год

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для прекращения огня в Газе

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для прекращения огня в Газе

Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС по освобождению заложников

Трамп не исключил введение санкции против РФ

Трамп не исключил введение санкции против РФ

Что произошло за день: четверг, 9 октября

В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

В ЕС сочли, что власти Грузии устанавливают в стране репрессивный режим

МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о начале процесса восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2436 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });