Президент Туркменистана заявил о необходимости укреплять взаимодействие с РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил на втором саммите "Центральная Азия - Россия" о необходимости укреплять взаимодействие стран региона с РФ по защите норм международного права.

Текст выступления главы государства опубликован в пятницу в газете "Нейтральный Туркменистан".

"Среди насущных совместных задач на мировой арене выделяем укрепление и координацию взаимодействия наших стран в международных структурах, прежде всего в ООН", - сказал Бердымухамедов.

"Убеждены в необходимости выстраивания общей линии и активном ее позиционировании в вопросах защиты общепризнанных норм международного права, укрепления роли и авторитета ООН, сохранения архитектуры глобальной безопасности на принципах равноправия и взаимного уважения", - подчеркнул туркменский лидер.

Бердымухамедов считает, что "нужно вернуть международные отношения в русло цивилизованного общения, восстановить культуру уважительного диалога, предсказуемости и доверия". "Уверен, что при всей сложности этой задачи сегодня государства Центральной Азии и Россия вместе могут оказать существенное влияние на достижение этих целей", - подытожил он.