Япония направит в Литву инструкторов для обучения украинских военных разминированию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сухопутные силы самообороны Японии направят в Литву двух инструкторов для проведения курса обучения украинских военнослужащих методам разминирования, сообщил в пятницу министр обороны страны Гэн Накатани.

"Это значимая инициатива, которая будет способствовать улучшению гуманитарной ситуации в Украине", - сказал Накатани на пресс-конференции.

Программа обучения продлится с 3 ноября по 5 декабря. В ней примут участие военные эксперты из Литвы, Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, которые присоединились к "Коалиции по разминированию".

Хотя конституция Японии запрещает ей участвовать в боевых действиях за рубежом, правительство стремится расширить международное сотрудничество посредством нелетальной оборонной помощи. Это включает в себя обучение, логистическую поддержку и техническую помощь.

