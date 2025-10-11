Власти Эстонии закрыли проезд по шоссе, частично проходящему по территории РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Эстонские власти вечером в пятницу приняли решение закрыть проезд по шоссе в районе Саатсе (дорога частично проходит по территории России), сообщает портал телерадиовещания Эстонии ERR.

"Департамент полиции и погранохраны принял решение закрыть проезд через Саатсе, поскольку пограничники заметили более многочисленное подразделение РФ, чем обычно, передвигающееся по территории Саатсе", - говорится в сообщении.

"Закрытие "Саатсеского сапога" необходимо для обеспечения безопасности жителей Эстонии и предотвращения возможных инцидентов", - приводит портал слова руководителя оперативного отдела Южной префектуры Кюнтера Педоска.

При этом он отметил, что "российские пограничники регулярно патрулируют "сапог Саатсе", посольку это их территория".

Департаментом полиции и погранохраны организован объезд через Вярска, Трески, Мацури и Сесники, сообщает портал.

"Саатсеский сапог" - часть территории Печорского района Псковской области, впадающей в эстонскую территорию. Он имеет форму сапога и располагается в районе деревни Саатсе. По нему на протяжении километра проходит принадлежащее Эстонии шоссе Вярска - Саатсе. Власти России не препятствуют движению по нему транспорта без пограничного контроля, однако на этом участке транспорту запрещено останавливаться, а также запрещено передвигаться пешком.