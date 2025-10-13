Трамп рассказал о переговорах Уиткоффа в Кремле, растянувшихся на несколько часов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник, выступая в Кнессете, заявил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф играет важную роль в урегулировании конфликтов, так как обладает важными навыками переговорщика.

Американский лидер рассказал историю о том, как Уиткофф однажды в Москве проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение пяти часов, хотя сам Трамп ожидал, что встреча продлится не более 20 минут.

"Я хочу рассказать небольшую историю. Как вы знаете, Стив работает над российско-украинским конфликтом (...). Я организовал для него встречу с Путиным, думая, что это будет встреча на 15-20 минут. У Стива не было представления о России (...) и он не так много знал о политике. Но у него было то качество, которое я искал", - сказал Трамп.

"Я позвонил и сказал: "Стив уже закончил встречу?". На тот момент прошло полчаса. Мне сказали, что нет, он еще там. Он был в Москве (...). Я перезвонил через час, сказал, чтобы передали трубку Стиву. Но мне сказали, что он все еще с Путиным. И я сказал: "Это долгая встреча, один час", - продолжил глава Белого дома.

При этом, по словам Трампа, он позвонил еще через час, но Уиткофф все еще проводил переговоры. "И только через пять часов он вышел. И я спросил: "Да о чем вы говорили в течение пяти часов?" - добавил американский лидер. По словам американского президента, Уиткофф ему ответил, что на переговорах обсудил "много интересных аспектов".

По словам Трампа, у Уиткоффа есть талант переговорщика. "Его любят по эту сторону, его любят по ту сторону. Он великолепный переговорщик, потому что он великолепный человек", - сказал президент США.