Бессент заявил, что Европе следует нарастить давление на РФ и закупающие ее нефть страны

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил на встрече с премьером Украины Юлией Свириденко, что европейским странам нужно усилить меры против РФ, а также против стран, приобретающих российскую нефть.

"Он подчеркнул необходимость для европейских союзников нарастить кампанию давления не только против России, но и против любой страны, которая финансирует российскую военную машину за счет закупок российской нефти", - говорится в пресс-релизе министерства.

"Бессент также напомнил о приверженности США задаче работать с партнерами по G7 для существенного роста давления на Россию", - отмечается в документе.

Кроме того, Бессент заверял в том, что США продолжат поддерживать Киев и добиваться устойчивого мира на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейские страны прекратить покупать нефть у России и утверждал, что снижение ее рыночной стоимости якобы остановит украинский конфликт.

Дональд Трамп США Скотт Бессент Юлия Свириденко Украина
