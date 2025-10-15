Поиск

Совещание министров обороны НАТО пройдет в Брюсселе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Главы оборонных ведомств государств-членов НАТО соберутся в среду на совещание в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Первое рабочее заседание пройдет в формате Североатлантического совета и традиционно основное внимание уделит вопросам сдерживания и усиления оборонного потенциала.

"НАТО наращивает темпы. Союзники обязуются выделять 5% ВВП в оборону, как на основные оборонные расходы, так и на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью. Европейские союзники и Канада сейчас находятся на пути к уравниванию своих оборонных инвестиций с Соединенными Штатами", - заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте незадолго до встречи министров обороны, выступая на парламентской ассамблее НАТО в Любляне.

Он также отметил ускорение расширения оборонного производства в масштабах всего Североатлантического альянса, чтобы вооруженные силы стран НАТО "обладали потенциалом, необходимым для поддержания сдерживания и обороны на высоком уровне сегодня и в будущем".

В повестке дня также числится неформальное заседание Совета НАТО-Украина. В Любляне Рютте напомнил об инициативе альянса по списку приоритетных потребностей Украины. В её рамках, по данным генсека, на сегодняшний день поставлено оснащения Киеву на 2 млрд долларов. "Скоро последуют новые поставки, и мы должны поддерживать темп", - сказал глава НАТО.

К совещанию натовских министров приурочено заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится после основной повестки.

Встреча министров обороны НАТО будет проходить в дни, когда в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и Дании проводятся двухнедельные учения альянса по ядерному сдерживанию, которые, по словам Рютте, "чётко дают понять любому потенциальному противнику, что мы будем и сможем защищать всех союзников от любых угроз".

