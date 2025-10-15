Поиск

Южная Корея в сентябре нарастила импорт СПГ на 17%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа в мире - в сентябре 2025 года нарастила импорт СПГ на 17% - до 3,91 млн тонн, сообщила таможенная служба страны.

Сопоставимыми темпами страна наращивает импорт этого вида топлива весь третий квартал. Скачок спроса может быть оправдан жаркой летней погодой. С начала летнего сезона азиатский рынок предлагает заметную премию в цене по отношению к европейском котировкам.

За 9 месяцев импорт достиг 35,36 млн тонн, что на 4% больше прошлогоднего результата (34 млн тонн).

Из России в сентябре 2025 года в Южную Корею пришло три партии СПГ, примерно столько же было и годом ранее. С начала года поставки выросли на 5% - до 1,642 млн тонн. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ " (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Австралия в сентябре поставила 1,113 млн тонн (рост на четверть). Катар сохранил на уровне 530 тыс. тонн. Малайзия нарастила отгрузки на 60% - до 642 тыс. тонн. Поставки из США упали на 10% - до 546 тыс. тонн.

Этим летом в Корею начал поступать газ с первого канадского завода СПГ - LNG Canada. Участниками проекта помимо Shell, Petronas, PetroChina Co. , Mitsubishi Corp. также является Korea Gas.

