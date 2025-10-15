Поиск

В Киргизии кафе и ресторанам запретят взимать плату за обслуживание

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии своим постановлением запретило предприятиям общепита с 2026 года взимать оплату за обслуживание.

"Кафе и ресторанам с 1 января 2026 года запретят взимать плату за обслуживание, подачу блюд, сервировку и другие действия персонала отдельно от основной стоимости заказа", - сообщила пресс-служба правительства.

Все услуги должны быть включены в цену, указанную в меню/прайс-листе до оформления заказа. Итог к оплате не должен отличаться от суммы, рассчитанной на основании публично представленного прейскуранта.

Предприятиям общепита рекомендуют привести до указанного срока меню, прайсы, кассовые и программные решения в соответствие и исключить любые проценты за обслуживание.

В кафе и ресторанах Киргизии берут 5-15% от суммы заказа как сервисный сбор.

